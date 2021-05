Basket: Brindisi e Virtus Bologna, è caccia alla chiusura delle serie di quarti di finale contro Trieste e Treviso (Di lunedì 17 maggio 2021) A pochi chilometri distanza l’una dall’altra, l’Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna vanno a caccia della chiusura delle rispettive serie di playoff contro Allianz Trieste e De’ Longhi Treviso. Il 2-0 è ciò che hanno in dote dopo i back-to-back dello scorso finale di settimana. La formazione di Frank Vitucci è stata protagonista di due successi davvero molto netti contro quella di Eugenio Dalmasson, mettendo in mostra non soltanto grandi doti offensive, di quelle che si sono imparate a conoscere lungo la stagione, ma anche difensive, avendo tenuto a 64 e 56 punti Trieste. Importante anche la buona capacità di cambiare i protagonisti in questa fattispecie, ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) A pochi chilometri distanza l’una dall’altra, l’Happy Casae laSegafredovanno adellarispettivedi playoffAllianze De’ Longhi. Il 2-0 è ciò che hanno in dote dopo i back-to-back dello scorsodi settimana. La formazione di Frank Vitucci è stata protagonista di due successi davvero molto nettiquella di Eugenio Dalmasson, mettendo in mostra non soltanto grandi doti offensive, di quelle che si sono imparate a conoscere lungo la stagione, ma anche difensive, avendo tenuto a 64 e 56 punti. Importante anche la buona capacità di cambiare i protagonisti in questa fattispecie, ...

