ATP Ginevra 2021, concluse le qualificazioni: Cecchinato centra il main draw, out Giustino (Di lunedì 17 maggio 2021) Si sono concluse oggi con destino opposto le avventure dei due italiani impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo Gonet Geneva Open 2021 di tennis, che si gioca sulla terra battuta outdoor elvetica di Ginevra, in Svizzera. Dopo che ieri la pioggia aveva stravolto i piani degli organizzatori, facendo sospendere definitivamente l’ultima giornata del tabellone cadetto, oggi la manifestazione, che è di categoria ATP 250, ha visto finalmente concludersi le qualificazioni. A sorridere tra gli azzurri è Marco Cecchinato, che ieri al momento dello stop aveva vinto il primo set per 6-1 ma era sotto 4-5 nel secondo contro il teutonico Daniel Altmaier. Alla ripresa l’italiano serve per due volte per restare nel match, in entrambe le circostanze annulla dei set point (tre in ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Si sonooggi con destino opposto le avventure dei due italiani impegnati nel turno decisivo delledel torneo Gonet Geneva Opendi tennis, che si gioca sulla terra battuta outdoor elvetica di, in Svizzera. Dopo che ieri la pioggia aveva stravolto i piani degli organizzatori, facendo sospendere definitivamente l’ultima giornata del tabellone cadetto, oggi la manifestazione, che è di categoria ATP 250, ha visto finalmente concludersi le. A sorridere tra gli azzurri è Marco, che ieri al momento dello stop aveva vinto il primo set per 6-1 ma era sotto 4-5 nel secondo contro il teutonico Daniel Altmaier. Alla ripresa l’italiano serve per due volte per restare nel match, in entrambe le circostanze annulla dei set point (tre in ...

