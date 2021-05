Anzio e Nettuno, sequestrate due pistole pronte a sparare: arrestati due uomini (Di lunedì 17 maggio 2021) Il fenomeno della detenzione illegale di armi è purtroppo ancora un grande problema nel nostro Paese; è proprio per questo che i Carabinieri della Compagnia di Anzio – in quest’ultima settimana – hanno intensificato i controlli su questo fronte. Proprio grazie ad una precisa e approfondita attività investigativa – resa possibile grazie alla presenza di numerose pattuglie in servizio esterno sul territorio – sono state effettuate delle perquisizioni a domicilio e locali nei confronti di soggetti sospettati di detenzione illegale d’arma e munizione. Leggi anche: Roma, boutique del centro prese d’assalto dai ladri: fermata ‘coppia’ criminale Le operazioni di ricerca (effettuate dai militari del N.O.R. della Compagnia di Anzio, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Velletri) sono state sviluppate nelle giornate id martedì e venerdì scorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Il fenomeno della detenzione illegale di armi è purtroppo ancora un grande problema nel nostro Paese; è proprio per questo che i Carabinieri della Compagnia di– in quest’ultima settimana – hanno intensificato i controlli su questo fronte. Proprio grazie ad una precisa e approfondita attività investigativa – resa possibile grazie alla presenza di numerose pattuglie in servizio esterno sul territorio – sono state effettuate delle perquisizioni a domicilio e locali nei confronti di soggetti sospettati di detenzione illegale d’arma e munizione. Leggi anche: Roma, boutique del centro prese d’assalto dai ladri: fermata ‘coppia’ criminale Le operazioni di ricerca (effettuate dai militari del N.O.R. della Compagnia di, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Velletri) sono state sviluppate nelle giornate id martedì e venerdì scorso ...

