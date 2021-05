Sinagoga Gerusalemme: il video choc della tribuna che crolla (Di domenica 16 maggio 2021) Sono decine le persone coinvolte nel crollo di di una Sinagoga a Gerusalemme, nel rione di Givat Zeev. Durante la celebrazione religiosa in occasione della festività di Shavuot è avvenuto l'incidente: ... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Sono decine le persone coinvolte nel crollo di di una, nel rione di Givat Zeev. Durante la celebrazione religiosa in occasionefestività di Shavuot è avvenuto l'incidente: ...

