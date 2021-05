Riapertura matrimoni a giugno, il protocollo completo della Campania (Di domenica 16 maggio 2021) Sono in molti ad attendere che la Riapertura matrimoni si concretizzi nel mese di giugno. Gli sposi diretti interessati premono per la possibilità di celebrare, almeno in uno scenario di semi-normalità, il loro giorno delle nozze e naturalmente è tutto il settore wedding a voler ritornare al lavoro dopo più di un anno di sostanziale stallo. Nella regione Campania, dove il comparto ha un’incidenza notevole anche sull’economia locale, il governatore Vincenzo De Luca ha condiviso il protocollo che dovrebbe far ripartire le cerimonie con un discreto anticipo. Tutto il protocollo per la Riapertura matrimoni a giugno è consultabile in allegato all’ordinanza n.17 della regione Campania a questo indirizzo. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Sono in molti ad attendere che lasi concretizzi nel mese di. Gli sposi diretti interessati premono per la possibilità di celebrare, almeno in uno scenario di semi-normalità, il loro giorno delle nozze e naturalmente è tutto il settore wedding a voler ritornare al lavoro dopo più di un anno di sostanziale stallo. Nella regione, dove il comparto ha un’incidenza notevole anche sull’economia locale, il governatore Vincenzo De Luca ha condiviso ilche dovrebbe far ripartire le cerimonie con un discreto anticipo. Tutto ilper laè consultabile in allegato all’ordinanza n.17regionea questo indirizzo. ...

