Myanmar: donne per la pace nel "Day of living together in peace" (Di domenica 16 maggio 2021) Il 1 ° febbraio 2021, l'esercito della Birmania ha organizzato un colpo di stato contro il governo eletto del paese. Dal momento della formazione della giunta militare, i civili della Birmania si sono impegnati in vari atti nonviolenti per la democrazia e contro il colpo di Stato. Rompendo le norme e le barriere, le donne hanno rappresentato nel 60% delle manifestazioni pacifiche contro il colpo di stato in Myanmar. Le persone delle comunità LGBTQ+ hanno protestato con bandiere arcobaleno nelle aree urbane del paese e oltre fin dai primi momenti. Oggi, domenica 16 maggio 2021, eletto "Day of living together in peace" 2021 questi gruppi continuano a farsi sentire. A rappresentarli in Myanmar è il "Women's peace Network" che lavora affinché tutte le persone possano ...

