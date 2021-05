MotoGP | Miller | “Gara frenetica Ero a mio agio | team fantastico”

(Di domenica 16 maggio 2021) “È stata una, a metàsono arrivati vento e pioggia. I primi giri sono insidiosi, non ho capito il motivo dei long lap ma sono riuscito ad avvicinarmi a Quartararo“. Questo il commento di Jack, vincitore del Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans. “Mi sono sentito a mio, ho visto Zarco che si stava avvicinando e ho dovuto accelerare – prosegue il pilota Ducati – Dovevo scegliere se rientrare ai box ma ho deciso di continuare. Non posso che ringraziare il, sono davvero fantastici“. L’ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI LE MANS LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MOTOMONDIALE SportFace.

Straordinario bis di Jack. L'australiano della Ducati, dopo Jerez, vince anche a Le Mans , conquista la sua terza vittoria ine regala un nuovo sorriso al popolo ducatista, che gode anche per il secondo posto di ...Jacksu Ducati ha vinto il Gp di Francia a Le Mans. Nella gara sul circuito francese condizionata fortemente dalla pioggia è seconda la Ducati Pramac di Johann Zarco davanti alla Yamaha di Fabio ...Miller vince ancora, davanti a Zarco, Quartararo, e Bagnaia, che era penultimo alla prima curva, doppia caduta per Marquez: ecco la cronaca in diretta della gara di MotoGP a Le Mans [ Cronaca LIVE ].Jack Miller sapeva che le condizioni odierne a Le Mans (ovvero meteo variabile con pioggia e asfalto viscido) potevano renderlo il grande favorito di giornata, e così è stato. L'australiano, infatti, ...