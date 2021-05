Milan, ecco il premio in caso di vittoria con il Cagliari (Di domenica 16 maggio 2021) Questa sera a San Siro il Milan affronterà il Cagliari: in caso di vittoria sarà matematica la conquista della Champions League ma non solo Milan, se batte il Cagliari è Champions con un premio, probabilmente più di uno ma quello grande potrebbe determinare il futuro. Gazzetta dello sport identifica questo premio in Donnarumma, vale a dire il rinnovo contrattuale tanto aspettato e tanto discusso, probabilmente con il sistema di rinnovo a ponte per due anni: “250 sfumature di Gigio”. E ancora: “È Champions se batte il Cagliari. Donnarumma, c’è futuro al Milan”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 LA SITUAZIONE- «La trattativa– si legge- anche per il fuori programma del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Questa sera a San Siro ilaffronterà il: indisarà matematica la conquista della Champions League ma non solo, se batte ilè Champions con un, probabilmente più di uno ma quello grande potrebbe determinare il futuro. Gazzetta dello sport identifica questoin Donnarumma, vale a dire il rinnovo contrattuale tanto aspettato e tanto discusso, probabilmente con il sistema di rinnovo a ponte per due anni: “250 sfumature di Gigio”. E ancora: “È Champions se batte il. Donnarumma, c’è futuro al”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 LA SITUAZIONE- «La trattativa– si legge- anche per il fuori programma del ...

