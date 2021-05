LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: Ungheresi molto attivi nella prima parte di gara, azzurri in gruppo (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47: Ai 6750 metri nella gara maschile Kozubek in testa, poi Huszti, Reymond, Abrosimov e Furlan, gli altri azzurri nella pancia del gruppo, ritmo non esagerato ora 10.40: Il ceco Kozubek continua a fare l’andatura nella gara maschile 10.37: Al termine del secondo giro Grangeon davanti, gruppo compatto e le azzurre ci sono, al settimo Santoni e al decimo posto Pozzobon 10.35: nella gara femminile Lara Grangeon rompe gli indugi e si porta al comando del gruppo di testa per alzare il ritmo 10.28: In campo femminile al rifornimento. In testa Vas, poi Boy, Grangeon, Olasz, Sorokina, Somenek Onon, Santoni e Pozzobon 10.26: Si ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47: Ai 6750 metrimaschile Kozubek in testa, poi Huszti, Reymond, Abrosimov e Furlan, gli altripancia del, ritmo non esagerato ora 10.40: Il ceco Kozubek continua a fare l’andaturamaschile 10.37: Al termine del secondo giro Grangeon davanti,compatto e le azzurre ci sono, al settimo Santoni e al decimo posto Pozzobon 10.35:femminile Lara Grangeon rompe gli indugi e si porta al comando deldi testa per alzare il ritmo 10.28: In campo femminile al rifornimento. In testa Vas, poi Boy, Grangeon, Olasz, Sorokina, Somenek Onon, Santoni e Pozzobon 10.26: Si ...

