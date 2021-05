Kate e William raccontano il dolore dei figli per Filippo (Di domenica 16 maggio 2021) Kate Middleton e William raccontano il dolore dei figli per la morte di Filippo. Il Duca di Edimburgo, scomparso lo scorso aprile, ha lasciato un enorme vuoto nella Royal Family. A sentire la mancanza del consorte della Regina non sono solo gli adulti, ma soprattutto i bambini. A svelarlo sono stati proprio i duchi di Cambridge che a pochi mesi dalla morte dell’adorato nonno hanno inviato un messaggio per ringraziare i sudditi che sono rimasti accanto a loro in questo momento difficile. George, Charlotte e Louis erano legatissimi al bisnonno e avrebbero sofferto molto per la sua scomparsa. “Il Duca e la Duchessa di Cambridge ringraziano per le vostre gentili parole dopo la morte del Duca di Edimburgo – hanno scritto Kate Middleton e William in una ... Leggi su dilei (Di domenica 16 maggio 2021)Middleton eildeiper la morte di. Il Duca di Edimburgo, scomparso lo scorso aprile, ha lasciato un enorme vuoto nella Royal Family. A sentire la mancanza del consorte della Regina non sono solo gli adulti, ma soprattutto i bambini. A svelarlo sono stati proprio i duchi di Cambridge che a pochi mesi dalla morte dell’adorato nonno hanno inviato un messaggio per ringraziare i sudditi che sono rimasti accanto a loro in questo momento difficile. George, Charlotte e Louis erano legatissimi al bisnonno e avrebbero sofferto molto per la sua scomparsa. “Il Duca e la Duchessa di Cambridge ringraziano per le vostre gentili parole dopo la morte del Duca di Edimburgo – hanno scrittoMiddleton ein una ...

Advertising

monarchico : #William e #Kate visitano tre #organizzazioni per la #salute #mentale dei #giovani #monarcfhy #monarchia #duke… - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Il futuro della royal family passa anche dal tiro con l'arco. E dai camaleonti... - megumishibasaki : RT @VanityFairIt: Durante una visita a una charity i duchi di Cambridge hanno mostrato ai bambini, tra tante risate, la loro abilità in var… - Ema_poet : Se vince Sangio io e il sommo direttore @massyallmusic ci sposiamo a Fregene come William e Kate tanto paga Maria ?? #Amici20 - twittinforlikes : RT @Cassand74387682: Cmq sono la Royal Couple, la classe con la quale sono stati zitti davanti a na manica de carciofari... William e Kate,… -