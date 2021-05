Juventus | l’ex bianconero attacca | “Chiellini e Cuadrado inarbitrabili”

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 16 maggio 2021)– La polemica scatenata da Juve-Inter di ieri non si placa. Mille dichiarazioni, tweet e soprattutto attacchi alla. La partita di ieri ha alzato un polverone immenso a causa dell’errato arbitraggio di Calvarese. L’ultimo attacco ai bianconeri arriva direttamente da un ex calciatore della, Marocchi, opinionista Sky che ha lanciato un attacco a due simboli di questo Juve-Inter ovvero, le parole di Marocchi Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juve,, a Sky Sport,dopo la sfida contro l’Inter. Secondo Marocchi, Calvarese sarebbe stato ‘ingannato’ dagli atteggiamenti dei due giocatori della. Leggi anche: Calhanoglu ...