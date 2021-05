Juventus-Inter, polemiche per il rigore: furia dei giornalista stranieri (Di domenica 16 maggio 2021) Juventus-Inter porta con sé sempre delle discussioni. Sotto accusa l’arbitraggio di Calvarese. Il commento della stampa estera Juventus-Inter, il rigore segnato da Cuadrado (Getty Images)Come ogni Juventus-Inter che si rispetti il post gara è accompagnato delle polemiche e non poteva sottrarsi a questo destino la gara di ieri. I bianconeri hanno vinto 3-2 e anche se l’Inter è campione d’Italia c’è sempre qualcosa in palio di importante da giocarsi vista la grande rivalità. La Juventus è ancora in lotta per un post Champions in attesa del risultato di Fiorentina-Napoli ora in corso. A creare polemiche è stato il rigore per fallo su Cuadrado che ha propiziato il rigore ... Leggi su vesuvius (Di domenica 16 maggio 2021)porta con sé sempre delle discussioni. Sotto accusa l’arbitraggio di Calvarese. Il commento della stampa estera, ilsegnato da Cuadrado (Getty Images)Come ogniche si rispetti il post gara è accompagnato dellee non poteva sottrarsi a questo destino la gara di ieri. I bianconeri hanno vinto 3-2 e anche se l’è campione d’Italia c’è sempre qualcosa in palio di importante da giocarsi vista la grande rivalità. Laè ancora in lotta per un post Champions in attesa del risultato di Fiorentina-Napoli ora in corso. A creareè stato ilper fallo su Cuadrado che ha propiziato il...

pisto_gol : Juv-Int 3:2 Con un buon 1^T, e in 10>11 per l’espulsione di Bentancur la Juventus, con un rigore molto dubbio conc… - sportmediaset : ?? Niente passerella d’onore della Juventus all’Inter. ?? #SportMediaset #JuveInter - juventusfc : Ci pensa @Cuadrado Il match report di #JuveInter: - YanasJe : RT @sportface2016: #JuventusInter, i telecronisti di una tv straniera si mettono a ridere per il rigore sul contatto #Perisic-#Cuadrado: il… - PacettaVa : RT @linea_inter: La faccia di #Conte rispecchia quella di ogni interista oggi. Come la sua risata beffarda. Se arrivi a Torino e la #Juvent… -