Juric | “Il Bologna ha il migliore ds d’Italia Il decimo posto sarebbe un traguardo favoloso”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 16 maggio 2021) Il tecnico del Verona, Ivan, ha parlato in conferenza stampa di presentazione della partita di domani sera contro il: “Veniamo da un periodo brutto di risultati, ma c’è anche il fatto che negli ultimi giorni ero rincoglionito per varie cose, poi mi sono alzato e mi son detto ‘ci giochiamo ilcol, che ha investito tanto, con il miglior d.s.’. È un, il succo della storia è che lo scorso anno arrivammo noni e che quest’anno ci giochiamo il. I ragazzi la devono sentire come una cosa importante. La partita si prepara da sola, per i ragazzi non c’è altra motivazione: solo giocarcela è tanta roba”. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da ...