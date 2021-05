Inseguimento nella notte: arrestato il conducente e denunciato passeggero (Di domenica 16 maggio 2021) Inseguimento nella notte per auto che non si ferma all’alt dei Carabinieri. arrestato il conducente e denunciato il passeggero. Rocambolesco Inseguimento nella notte che ha visto impegnate diverse auto dei Carabinieri, questa notte, per le vie dell’Eur. Un’auto Lancia Y, in piena notte, su via Fiume Bianco non si è fermata all’alt di una pattuglia Leggi su periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021)per auto che non si ferma all’alt dei Carabinieri.ilil. Rocambolescoche ha visto impegnate diverse auto dei Carabinieri, questa, per le vie dell’Eur. Un’auto Lancia Y, in piena, su via Fiume Bianco non si è fermata all’alt di una pattuglia

Advertising

ilfaroonline : Roma, non si ferma all’alt dei carabinieri: rocambolesco inseguimento nella notte all’Eur - VTrend_it : Voleva entrare nella casa dell’ex, arriva la Polizia e scatta l’inseguimento - CasilinaNews : Eur. Rocambolesco inseguimento nella notte per un'auto che non si ferma all'alt: arrestato 37enne… - messveneto : Guida a fari spenti nella notte: alla vista dei carabinieri tenta la fuga e si schianta contro un muro dopo un inse… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Folle inseguimento nella notte all’Eur: ripetuti “scontri” tra i Carabinieri e l’auto in fuga, ecco cosa è successo http… -