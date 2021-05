Il Segreto anticipazioni 23 maggio 2021 | la dichiarazione d’amore di Adolfo

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 16 maggio 2021) L’ultima puntata de Ilsi avvicina sempre di più e nell’episodio in onda il 23vediamo chenon riuscirà a trattenersi dalle sternale suoi sentimenti quando si troverà di fronte l’amore della sua vita. Nel frattempo Don Ignacio al benestare della famiglia per poter tornare in patria e ordina le sue figlie di prepararsi per trasferirsi definitivamente a Bilbao. Nessuna di loro però è disposta ad eseguire gli ordini del genitore questo fa infuriare molto il Solozabal. Rosa inizierà a sospettare di sua sorella Marta dopo il suo ritorno a casa. Ilpuntata 23, gli ordini di Don Ignacio Don Ignacio è molto felice di poter tornare finalmente a vivere nella sua amata Bilbao e per questo pretende che le sue figlie facciano armi e ...