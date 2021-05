Fiorentina-Napoli | resiste lo 0-0 all’intervallo Traversa di Insigne

(Di domenica 16 maggio 2021)lo 0-0 a Firenze tranel lunch match di giornata. Partita al “Franchi” combattuta con unche ha cercato la rete in più occasioni, lasi è riversata in contropiede quando ne ha avuto la possibilità rendendosi più pericolosa rispetto ai campani almeno inizialmente. Il gol annullato per fuorigioco di Vlahovic ne è una prova, dopo la metà del primo tempo, però, è salito in cattedra ile Lorenzoguidando le manovre offensive e colpendo unasu una splendida punizione dai 25 metri. Da annotare le ammonizioni di Rrahmani al 21?, di Milenkovic al 31? e quella di Frank Ribery al 45?. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

