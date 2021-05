'Fedez mi ha censurato': il prete 'yotuber' don Alberto Ravagnani accusa il rapper. E lui reagisce così (Di domenica 16 maggio 2021) passa da 'censurato' a 'censore' secondo le accuse di don Alberto Ravagnani, il prete 'youtuber' da centinaia di migliaia di followers. Oggi si è consumato un botta e risposta tra i due, rigorosamente ... Leggi su leggo (Di domenica 16 maggio 2021) passa da '' a 'censore' secondo le accuse di don, il'youtuber' da centinaia di migliaia di followers. Oggi si è consumato un botta e risposta tra i due, rigorosamente ...

Advertising

GUERRIERA110 : «Fedez mi ha censurato»: il prete 'yotuber' don Alberto Ravagnani accusa il rapper. E lui reagisce così - leggoit : «#fedez mi ha censurato»: il prete 'yotuber' don Alberto Ravagnani accusa il rapper. E lui reagisce così - aldo_rovi : RT @PieroSansonetti: Ranucci ha spiegato agli ascoltatori che tutto quello che io avevo detto (pochissime cose) era roba da non prendere in… - aIexein : Quando vai a vedere le storie di @Fedez e lo vedi con la tazza in mano sai già che sta per spillare qualcosa. ? Que… - Reviewss_ : Don Alberto accusa @Fedez di censura. Perché? Perché #Fedez lo ha bloccato su instagram. Da quando bloccare è diven… -