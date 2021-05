Capelli rasati da donna | i segreti per valorizzare un buzz cut

Leggi su amica

(Di domenica 16 maggio 2021) Corti, cortissimi, lasciati crescere solo di pochi centimetri oltre le radici. Identificare idaè uno scherzo. In inglese di chiamacut e, nonostante le tendenze più modaiole lo abbiano consacrato solo recentemente, il taglio rasato affascina sin dai tempi di Soldato Jane. E persino da prima, da quando erano gli Skinhead a dettare i trend. Che si tratti di tagli cortidietro o di rasature a tutta testa, ilcut incarna una femminilità nuova. All’insegna dell’originalità e della forza. In pieno spirito girl power. Il messaggio è chiaro: non sono ilunghi a definire la sensualità e scegliere un taglio rasato daè una dichiarazione di empowerment. Certo, optare per delle rasature estreme non è ...