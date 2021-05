Bollettino dell’Asl di Benevento, ci sono 28 positivi e nessun decesso (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sono 28 i positivi alla luce dei 527 tamponi processati oggi 16 maggio dall‘Azienda Sanitaria Locale di Benevento. nessuno di questi riguarda persone che presentavano sintomatologie. Il numero dei guariti è precisamente il doppio rispetto a quello dei contagiati, 56. Infine non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto28 ialla luce dei 527 tamponi processati oggi 16 maggio dall‘Azienda Sanitaria Locale dio di questi riguarda persone che presentavano sintomatologie. Il numero dei guariti è precisamente il doppio rispetto a quello dei contagiati, 56. Infine non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

