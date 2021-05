Biscotto gelato | un dessert fresco da tenere sempre pronto in freezer!

Leggi su chedonna

(Di domenica 16 maggio 2021) Scopriamo come preparare in modo semplice e veloce un golosissimoperfetto per le merende estive di tutta la famiglia. Il caldo sta per arrivare e le merende potranno essere delle piacevole pause dolci ma rigorosamente fresche! Il, senza dubbio ilpiù amato e per questo vogliamo proporvi una ricetta davvero semplice L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it