Benevento | Inzaghi | «Salvezza? Speriamo nella Lazio Dobbiamo essere uomini»

(Di domenica 16 maggio 2021) Filippo, tecnico del, ha parlato dopo il pareggio contro il Crotone che rende le cose difficilissime per i sanniti Filippo, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Crotone. Ilora deve sperarevittoria dellacontro il Torino per giocarsi tutto contro i granata nell’ultima giornata. «chiuderle le partite, non è possibile che il portiere avversario sia sempre migliore il campo. Dovevamo fare fallo e far finire l’azione… la partita era finita. Aspettiamo martedì perché lafarà la partita, anche il Crotone che era retrocesso non ci ha regalato nulla.ci sia la possibilità di giocarci la partita di Torino. ...

beffato nel recupero dal Crotone già retrocesso. La salvezza è ora appesa ad un filo: futuro segnato per Filippo InzaghiClamorosa beffa per ildi. La squadra giallorossa è stata raggiunta all'ultimo dal gol di Simy, contro il Crotone già retrocesso. Un risultato che complica ulteriormente la salvezza dei campani: al Torino ...nel finale gioca la carta Gaich dalla panchina, ma in pieno recupero succede l' incredibile:... palla dentro per Simy e 1 - 1 del Crotone che rovina i piani del. Al triplice fischio ...(Adnkronos) – Il Cagliari è salvo, il Benevento è a un passo dalla retrocessione. Con il pareggio in extremis per 1-1 del Crotone al Vigorito contro i campani, grazie a una rete nel recupero di Simy, ...Benevento Crotone finisce mestamente 1-1 ... poi l’infortunio occorso a Depaoli, costringe mister Inzaghi a rivedere la retroguardia, spostandolo come terzino sinistro dove ha un cliente difficile ...