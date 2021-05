Annamaria Malipiero l’ex compagna di Francesco Nuti: “Lotta ogni giorno, non molla” (Di domenica 16 maggio 2021) E’ stato davvero un omaggio molto bello quello che Annamaria Malipiero, l’ex compagna di Francesco Nuti, sua figlia Ginevra e Mara Venier hanno fatto nella puntata di Domenica IN di oggi 16 maggio 2021. La dimostrazione che si può rendere onore a un grande artista anche senza speculare sul dramma di una malattia. Parlarne si, perchè purtroppo la condizione in cui vive il registra non è quella di una persona che sta bene, ma si può arrivare nelle case degli italiani senza morbosità e oggi anche grazie a Marco Masini e ai tanti amici interveNuti nel programma di Rai 1, questa missione è stata compiuta. E’ stata poi Annamaria Malipero a parlare di quello che oggi succede nella vita del suo ex compagno, di come sta oggi Francesco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 16 maggio 2021) E’ stato davvero un omaggio molto bello quello chedi, sua figlia Ginevra e Mara Venier hanno fatto nella puntata di Domenica IN di oggi 16 maggio 2021. La dimostrazione che si può rendere onore a un grande artista anche senza speculare sul dramma di una malattia. Parlarne si, perchè purtroppo la condizione in cui vive il registra non è quella di una persona che sta bene, ma si può arrivare nelle case degli italiani senza morbosità e oggi anche grazie a Marco Masini e ai tanti amici intervenel programma di Rai 1, questa missione è stata compiuta. E’ stata poiMalipero a parlare di quello che oggi succede nella vita del suo ex compagno, di come sta oggi...

