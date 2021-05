Ana non si rassegna alla scomparsa del figlio appena nato, avvenuta misteriosamente 18 anni prima (Di domenica 16 maggio 2021) "Stitches - Un legame privato" le immagini del film guarda le foto STITCHES – UN LEGAME PRIVATO Genere: Drammatico ???Regia di Miroslav Terzi?. Con Snezana Bogdanovic, Jovana Stojiljkovic, Marko Bacovic Ana ha perso un figlio 18 anni fa. nato morto, le hanno detto, ma non c’è un corpo né una tomba. Quella dei bambini scomparsi – almeno 500 i casi irrisolti nei primi anni ’90 quando la Yugoslavia andava in pezzi – è una ferita aperta per molte famiglie serbe. Ed è ispirandosi a un vero caso di cronaca che Terzi? racconta la disperata ricerca ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 maggio 2021) "Stitches - Un legame privato" le immagini del film guarda le foto STITCHES – UN LEGAME PRIVATO Genere: Drammatico ???Regia di Miroslav Terzi?. Con Snezana Bogdanovic, Jovana Stojiljkovic, Marko Bacovic Ana ha perso un18fa.morto, le hanno detto, ma non c’è un corpo né una tomba. Quella dei bambini scomparsi – almeno 500 i casi irrisolti nei primi’90 quando la Yugoslavia andava in pezzi – è una ferita aperta per molte famiglie serbe. Ed è ispirandosi a un vero caso di cronaca che Terzi? racconta la disperata ricerca ...

