Addio ad Alessandro Talotti, ex azzurro dell'alto: aveva 40 anni (Di domenica 16 maggio 2021) mancato a Udine a 40 anni Alessandro Talotti, ex azzurro di salto in alto. aveva partecipato alle Olimpiadi di Atene e a quelle di Pechino. Si è dovuto arrendere dopo una lunga lotta a un tumore. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 maggio 2021) mancato a Udine a 40, exdi sinpartecipato alle Olimpiadi di Atene e a quelle di Pechino. Si è dovuto arrendere dopo una lunga lotta a un tumore. ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Addio ad Alessandro Talotti, ex azzurro dell'alto: aveva 40 anni - Gazzetta_it : Addio ad Alessandro Talotti, ex azzurro dell'alto: aveva 40 anni - valessandra59 : Addio ad Alessandro Talotti, stella del salto in alto - tiziana1974 : RT @AriannaDAndrea9: Alessandro vi saluta dall'alto delle sue TRE proposte di lavoro Addio circo addio #Amici20 - TRIESTE_news : Addio ad Alessandro Talotti, signore azzurro del salto in alto - -