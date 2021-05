Vince 26 milioni alla lotteria ma dimentica il biglietto in tasca: distrutto in lavatrice (Di sabato 15 maggio 2021) A chi non è capitato di dimenticare qualcosa in tasca e vederla uscire nel migliore dei casi completamente slavata se non addirittura distrutta dalla lavatrice? Ecco, è quello che è successo a una donna della California, con un piccolo particolare: ciò che ha dimenticato in tasca era un biglietto Vincente della lotteria, dal valore di 26 milioni di dollari. Come riferiscono i quotidiani locali, il fortunato biglietto era stato acquistato in una stazione di servizio sulla East Imperial Highway, a Norwalk: sono stati proprio i gestori a raccontare la storia, spiegando che la vincitrice lo aveva dimenticato nella tasca di un vestito che ha portato a lavare proprio nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) A chi non è capitato dire qualcosa ine vederla uscire nel migliore dei casi completamente slavata se non addirittura distrutta d? Ecco, è quello che è successo a una donna della California, con un piccolo particolare: ciò che hato inera unnte della, dal valore di 26di dollari. Come riferiscono i quotidiani locali, il fortunatoera stato acquistato in una stazione di servizio sulla East Imperial Highway, a Norwalk: sono stati proprio i gestori a raccontare la storia, spiegando che la vincitrice lo avevato nelladi un vestito che ha portato a lavare proprio nella ...

