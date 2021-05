Ultime Notizie Roma del 15-05-2021 ore 12:10 (Di sabato 15 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il ritorno dell’Italia quasi tutta in zona gialla ad eccezione della Val d’Aosta che resta in arancione a partire da lunedì prossimo tasso di positività al 2:30 % riaprono le spiagge in gran parte delle regioni che arriva nel nostro paese da paesi dell’Unione Europea ma anche la Gran Bretagna di Israele non avrà l’obbligo di quarantena in questo passo secondo il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro si potrà progressivamente arrivare a superare la misura del coprifuoco Non è escluso che già dalla riunione della cabina di regia di lunedì possa arrivare uno slittamento alle ore 23 le vaccinazioni vanno avanti con buona parte delle regioni che hanno aperto le prenotazioni per i quarantenni la Lombardia annuncia che per il 2 giugno ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il ritorno dell’Italia quasi tutta in zona gialla ad eccezione della Val d’Aosta che resta in arancione a partire da lunedì prossimo tasso di positività al 2:30 % riaprono le spiagge in gran parte delle regioni che arriva nel nostro paese da paesi dell’Unione Europea ma anche la Gran Bretagna di Israele non avrà l’obbligo di quarantena in questo passo secondo il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro si potrà progressivamente arrivare a superare la misura del coprifuoco Non è escluso che già dalla riunione della cabina di regia di lunedì possa arrivare uno slittamento alle ore 23 le vaccinazioni vanno avanti con buona parte delle regioni che hanno aperto le prenotazioni per i quarantenni la Lombardia annuncia che per il 2 giugno ...

