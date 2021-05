Torino | Belotti |  «Facciamoci un esame di coscienza Salvezza possibile»

(Di sabato 15 maggio 2021) Andrea, attaccante e capitano del, ha parlato dopo la pesante sconfitta subita contro lo Spezia Andrea, attaccante e capitano del, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la pesante sconfitta subita contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Abbiamo fatto una bruttissima partita a livello di squadra, lo Spezia ha meritato di vincere, era più affamato di noi. Purtroppo non abbiamo messo in campo quella ferocia e quella cattiveria che ci hanno contraddistinto in tante partite».– «Dobbiamo farci undi, perché credo che dobbiamo tirare fuori quel qualcosa in più, quella grinta, quell’anima e quel carattere che questa squadra ha sempre avuto, ed in tante partite lo abbiamo dimostrato, dobbiamo ...

