Sondaggi politici | Lega ai minimi | perde 13 punti dal 2019

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 15 maggio 2021) Idi Demos illustrati oggi da Ilvo Diamanti su Repubblica dicono che laè ancora in calo ed è tallonata dal Partito Democratico. Il governo di Mario Draghi e il premier invece godono di un consenso altissimo: il 70%. Soltanto un punto in meno rispetto a quello raggiunto dall’esecutivo di Giuseppe Conte nel marzo 2020.aiL’attuale inquilino di Palazzo Chigi convince. Più di 3 italiani su 4 lo valutano positivamente (con un voto da 6 a 10), mentre il 70% considera in modo favorevole il suo governo. Se consideriamo gli ultimi 5 anni, solo il governo guidato da Giuseppe Conte nel marzo 2020 aveva ottenuto un giudizio (appena) migliore. Di un solo punto: 71%. Le stime di voto invece vedono i primi 4 partiti affiancati, ...