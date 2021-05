Paracanoa, Coppa del Mondo Szeged 2021: secondo posto e pass paralimpico per Eleonora De Paolis! Quarto Federico Mancarella (Di sabato 15 maggio 2021) A Szeged, in Ungheria, si è appena chiusa la tappa della Coppa del Mondo di Paracanoa, appuntamento che aveva valore di qualificazione paralimpica: l’Italia, che aveva già conquistato il pass paralimpico nel KL1 200 maschile con Gabriel Esteban Farias, nel KL2 200 maschile con Federico Mancarella e nel VL2 200 femminile con Veronica Silvia Biglia ai Mondiali del 2019, porterà a Tokyo anche il KL1 200 femminile grazie ad Eleonora De Paolis, oggi seconda. Va detto che i pass non sono nominali, ma assegnati all’Italia, ma è altrettanto importante ricordare, però, che le teste di serie delle batterie alle Paralimpiadi saranno determinate in base alla classifica di questa manifestazione: proprio in quest’ottica assume ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) A, in Ungheria, si è appena chiusa la tappa delladeldi, appuntamento che aveva valore di qualificazione paralimpica: l’Italia, che aveva già conquistato ilnel KL1 200 maschile con Gabriel Esteban Farias, nel KL2 200 maschile cone nel VL2 200 femminile con Veronica Silvia Biglia ai Mondiali del 2019, porterà a Tokyo anche il KL1 200 femminile grazie adDe Paolis, oggi seconda. Va detto che inon sono nominali, ma assegnati all’Italia, ma è altrettanto importante ricordare, però, che le teste di serie delle batterie alle Paralimpiadi saranno determinate in base alla classifica di questa manifestazione: proprio in quest’ottica assume ...

