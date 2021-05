Advertising

JohSogos : RT @MediasetTgcom24: 'Ndrangheta, rientrato dalla Spagna latitante arrestato a marzo scorso #GiuseppeRomeo - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: 'Ndrangheta, rientrato dalla Spagna latitante arrestato a marzo scorso #GiuseppeRomeo - MediasetTgcom24 : 'Ndrangheta, rientrato dalla Spagna latitante arrestato a marzo scorso #GiuseppeRomeo -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta rientrato

TGCOM

E'dalla Spagna, atterrando a Fiumicino, il latitante di 'Giuseppe Romeo, classe 1986, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia (Scip) della ...... evidenziando rapporti fra la Camorra e la '. Due cosche di Poggiomarino, sono in lotta ... Storico sicario del clan Galasso, Rosario Giugliano èa Poggiomarino nel 2016, fruendo ...(Adnkronos) – E’ stato inoltre condannato in primo grado anche per aver intestato fittiziamente le proprie quote del bar-gelateria “Cafè La Piazza” di Bruggen in Germania, sequestrato nel corso della ...False attestazioni per buoni spesa, 478 denunce, anche affiliati alla 'ndrangheta. Succede nel comune calabro di Vibo Valentia. Presentavano false attestazioni per ottenere i buoni spesa Covid. I cara ...