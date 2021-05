Modena, 18 muore investito da un furgone per schivare un gavettone (Di sabato 15 maggio 2021) Finisce in strada per evitare un gavettone, lì dove un furgone in transito lo investe. Sarebbe questa la dinamica che ha portato alla morte del 18enne Riccardo Bellopede , residente a Correggio, nel Reggiano,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 maggio 2021) Finisce in strada per evitare un, lì dove unin transito lo investe. Sarebbe questa la dinamica che ha portato alla morte del 18enne Riccardo Bellopede , residente a Correggio, nel Reggiano,...

Advertising

ilmessaggeroit : Muore a 18 anni per evitare un gavettone a una festa di nozze a Modena - Giuggio72684862 : RT @UnioneSarda: #Modena, diciottenne muore investito per schivare un gavettone - UnioneSarda : #Modena, diciottenne muore investito per schivare un gavettone - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Scappa in strada per evitare il gavettone: muore travolto da un camion -… -