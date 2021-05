Magistratura Onoraria | alla ricerca di una soluzione definitiva

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 maggio 2021) di Nico Dente Gattola Il tema dellaè da sempre al centro dell’agenda del Ministro della Giustizia in ogni esecutivo degli ultimi anni e quindi anche della nuova Guardasigilli Marta Cartaria: questione che si trascina irrisolta ormai da troppo tempo. Questa volta però la situazione è differente: siamo infattivigilia dell’entrata in vigore della legge “ Orlando” destinata a rivoluzionare la categoria e forse senza esagerazione l’intero sistema giustizia. Differente però anche il clima che si avverte, in quanto l’erogazione dei fondi del Recovery Fund è legato anche ad una riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari , nel quale un ruolo decisivo può essere giocato d. Il Ministro ha fin da subito compreso come ...