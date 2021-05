LIVE Ginnastica artistica | Serie A in DIRETTA | Fate incantevoli! Villa | D’Amato | Maggio e Andreoli pirotecniche

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.05 Bianca Benedetti è stata meravigliosa al corpo libero, stupendo Tsukahara in prima diagonale! 18.03 Attesa per il debutto stagionale di Asia. La brixiana incrocia Melissa Bignotti ed Emma Grisetti al volteggio. Al quadrato Jessica Mattoni contro Bianca Benedetti e Chiara Vincenzi. 18.02 Ultima rotazione per le ragazze: WSA, Giglio e Civitavecchia al corpo libero. Bollate, Melzo e Brixia al volteggio 18.00 Brixia Brescia e Civitavecchia sono in finale scudetto. WSA, Giglio, Bollate si danno battaglia per essere la migliore seconda. Al maschile situazione decisamente più fluida. 17.58 CLASSIFICHE FEMMINILI: Gruppo A: Civitavecchia 15, WSA 11, Giglio 10. Gruppo B: Brixia 18, Bollate 11, Melzo 7. 17.56 CLASSIFICHE MASCHILI. Gruppo A: Bustese 21, Ancona 17, Salerno 10. Gruppo B: ...