Juve - Inter | la versione di Altobelli | ' Da 1 a 10 Conte ci tiene 20! Pirlo | punta su Dybala'

Advertising

juventusfc : Le parole del Mister ?? prima di #JuveInter. Qui ?? - juventusfc : #JuveInter ?? Storie di #DUELS ? - Gazzetta_it : Storia di omaggi ai vincitori: Juve farai il “pasillo” all’Inter? I precedenti tra i club... - AleshV : RT @RobertoSavino10: L'inter è più avanti. Invece di fare la passerella per lo scudetto della juve, una volta fece la passerella con lo sc… - LeradelMaestro1 : RT @LGramellini: Secondo la stampa la #Juventus per una questione di stile dovrebbe concedere la passerella all'#Inter. Quello stile che co… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Inter

TUTTO mercato WEB

Si gioca- Juventus a San Siro, finisce 4 - 0 per i nerazzurri. Tripletta di Altobelli, oltre al gol di Muraro. "È sicuramente il ricordo più bello legato ai derby d'Italia. Era ladi Zoff,...Oggi la vittoria dell'sarà la vittoria di Conte. La sconfitta dell'sarà la vittoria della Juventus ma non di Pirlo. È la legge del calcio.È il giorno di Juventus-Inter. Il match valido per la 37a giornata di Serie A deciderà, quasi sicuramente, il destino in Champions dei bianconeri per il prossimo anno. La squadra di Pirlo non ha altri ...Penultimo atto della Serie A in un sabato caratterizzato dalle supersfide Juve-Inter e Roma-Lazio che potrebbero chiudere la lotta Champions League Benvenuti al D-day, nel senso di Derby-day, che molt ...