Israele | bombe su Gaza | bambini tra vittime campo profughi

(Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - E' salito a 136 morti il bilancio dei raid aerei condotti dada lunedì sulla Striscia di. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa citando il ministero della Sanità di Hamas. Tra lesi contano anche 39 minori e 22 donne. Sono invece oltre 950 le persone rimaste ferite nei raid. Sette morti, tra cui, è il bilancio di un raid aereo israeliano che ha colpito una casa neldi al-Shati, nell'ovest della Striscia di. Lo riferiscono fonti dei media palestinesi, spiegando che lefacevano parte di una stessa famiglia. Unico sopravvissuto un bambino di un mese, come riferisce l'agenzia di stampa Wafa citando fonti mediche. Nello stesso attacco sono rimasti feriti 25 palestinesi che ...

lauraboldrini : Fermatevi! Bombe e razzi non aiutano gli israeliani e non aiutano i palestinesi. Servono solo a #Netanyahu e #Hamas… - Corriere : Un tweet e poi il diluvio di bombe: l'offensiva israeliana sui tunnel di Hamas, decine ... - repubblica : ?? E' guerra tra Hamas e Israele: pioggia di razzi su Tel Aviv, bombe su Gaza

Leggi anche- Gaza, un tweet e poi il diluvio di: l'offensiva sui tunnel di Hamas Cosa sta succedendo, in? Domande e risposte L'ambasciatrice palestinese in Italia: "I missili? ...Intanto inè stata la quarta notte consecutiva di scontri interni alle comunità, nella ... con persone che hanno lanciato sassi eincendiarie contro gli agenti. Ore 10.30 " Intensi raid ...(Adnkronos) – E’ salito a 136 morti il bilancio dei raid aerei condotti da Israele da lunedì sulla Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese Wafa citando il ministero della San ...Non si ferma l’escalation di violenza tra Israele e Hamas, la peggiore fiammata dalla guerra del 2014. E dopo gli scontri fra arabi ed ebrei nelle città israeliane, si infiamma anche la Cisgiordania.