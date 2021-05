Il Giro sfiora il Sud | trionfa il giovane francese Lafay

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 16 maggio 2021) Da Foggia a Guardia Sanframondi più a sud di così quest’anno non si arriva. Il gruppo popola terre spopolate, l’emigrazione cui sono costretti i giovani dell’interno colpisce duro. Ci fa da guida in questo percorso di memoria di lotte, povertà e speranza Antonio Fanelli, caro amico e antropologo di casa in queste zone. Ci parla dei treni della felicità organizzati dal Pci, che partivano dal tavoliere pugliese e portavano nelle famiglie dei braccianti emiliani i figli dei cafoni, incarcerati per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.