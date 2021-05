Giugliano, arrestato il ladro dei supermercati: 3 colpi in pochi giorni. Il nome (Di sabato 15 maggio 2021) Giugliano. Preso il ladro di supermercati. I carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale procura, Vincenzo De Martino, 55enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine. arrestato ladro a Giugliano L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di alcuni furti commessi all’interno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 maggio 2021). Preso ildi. I carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale procura, Vincenzo De Martino, 55enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine.L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di alcuni furti commessi all’interno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

antonellaa262 : Giugliano: i Carabinieri hanno arrestato un 39enne affiliato al clan Mallardo per due casi di estorsione. Nel suo c… - ilgiornalelocal : Terrorizza uomo per convincerlo a cedere casa Arrestato un 39enne del clan #Mallardo - puntomagazine : Il 39enne per convincere un uomo a cedere la sua abitazione lo ha picchiato con una mazza di ferro, ha esploso colp… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Giugliano, picchia e sequestra un migrante perchè vuole la sua casa: arrestato -… - larampait : Minaccia e picchia #pachistano per convincerlo a cedere la sua #abitazione: arrestato 39enne del #clanMallardo -