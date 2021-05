Due, la recensione: l'amore vero che combatte la società (Di sabato 15 maggio 2021) La recensione di Due, film d'esordio di Filippo Meneghetti, presentato alla Festa del cinema di Roma e ora finalmente in sala. Si dice che l'amore non abbia ostacoli, che quando si è innamorati si fanno cose folli e che tutto intono a noi si colora di tinte accese, di profumi intensi e di colpi al cuore improvvisi. Quello immortalato da Filippo Meneghetti nella sua opera prima, Due, è il ritratto del vero amore, di quello che fa male più della malattia stessa, di un palliativo da assumere in grandi dosi e capace di distruggerti, ma anche di fortificarti. Nina (Barbara Sukova) e Madeleine (Martine Chevallier) diventano le modelle perfette di un dipinto sincero, costruito con eleganza dal proprio regista e steso … Leggi su movieplayer (Di sabato 15 maggio 2021) Ladi Due, film d'esordio di Filippo Meneghetti, presentato alla Festa del cinema di Roma e ora finalmente in sala. Si dice che l'non abbia ostacoli, che quando si è innamorati si fanno cose folli e che tutto intono a noi si colora di tinte accese, di profumi intensi e di colpi al cuore improvvisi. Quello immortalato da Filippo Meneghetti nella sua opera prima, Due, è il ritratto del, di quello che fa male più della malattia stessa, di un palliativo da assumere in grandi dosi e capace di distruggerti, ma anche di fortificarti. Nina (Barbara Sukova) e Madeleine (Martine Chevallier) diventano le modelle perfette di un dipinto sincero, costruito con eleganza dal proprio regista e steso …

