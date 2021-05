Dietro il videogioco | la storia di Capcom

Leggi su eurogamer

(Di sabato 15 maggio 2021)è la casa videoludica che ha cresciuto e dato il via a molti grandi autori del panorama nipponico, da Keiji Inafune a Shinji Mikami, passando per Hideki Kamiya e Suda51. È stata una fornace di innovazioni e IP mastodontiche, oramai storiche e che non hanno certo bisogno di presentazioni: Resident Evil, Devil May Cry, Monster Hunter. Cavalli di battaglia che ancora oggi capitalizzano l'attenzione dei giocatori e del mercato. La compagnia giallo-blu, con il blue bomber Mega Man a fare da mascotte, aiuto nella ripresa del settore dopo la grande crisi del 1983, di cui l'evento simbolo sono le cartucce invendute dell'Atari, sepolte (anzi seppellite) in una discarica di Alamogordo, New Mexico.è importante anche per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo dell'ambiente eSport dei picchiaduro, con la combo Street Fighter, ...