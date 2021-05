Contrasto all' evasione fiscale | le linee guida delle Entrate

Advertising

pdnetwork : “La Convenzione di Istanbul è uno strumento di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Oggi viene a… - MrMazzocca : RT @UniTrento: Anche @UniTrento aderisce alla Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, proclamata per oggi, 1… - UniTrento : Anche @UniTrento aderisce alla Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, proclamata pe… - ProgeuAPS : ??Il contrasto all'#omotransfobia è una priorità che deve coinvolgere tutti gli Stati Membri. Ecco la Strategia UE 2… - Ale1000C : @Volaniglio @ilfattoblog @fattoquotidiano @Dario_Accolla Poiché la definizione di 'identità di genere' proposta è i… -

Ultime Notizie dalla rete : Contrasto all

Fiscoetasse

... invece, è stato segnalato amministrativamente per la detenzione finalizzata' "uso personale". L'operazione testimonia il costante impegno del Corpo della Guardia di Finanza nelal ...In particolare, a proposito di violenza di genere, è stata posta'attenzione l'importanza di due ... riservata agli operatori, che costituisce un innovativo strumento per ilalle violenze ..."La Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia è l'occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, per riaffermare l ...Il Comune di Pomezia celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Oggi una bandiera arcobaleno, gentilmente messa a disposizione dall’associazione Spazio Arcobalen ...