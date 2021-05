Cina | doppio devastante tornado su Wuhan | 7 morti e 218 feriti

Advertising

Il Sole 24 ORE

Due tornado hanno causato la morte di almeno sette persone e 218 feriti a Whuan, nella Cina centrorientale. I due tornado, creatisi a distanza di circa 90 minuti uno dall'altro, hanno hanno rovesciato capannoni e spezzato diversi alberi. Secondo una prima ricognizione dei danni sono ...

Due tornado hanno causato la morte di almeno sette persone e 218 feriti a Whuan, nella Cina centrorientale. I due tornado, creatisi a distanza di circa 90 minuti uno dall'altro, hanno hanno rovesciato capannoni e spezzato diversi alberi.