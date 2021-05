Chi è Roberto Mancini, il poliziotto vittima delle Ecomafie cui è ispirato Io non mi arrendo (Di sabato 15 maggio 2021) Rai 1 ripropone la miniserie televisiva ‘Io non mi arrendo‘, dove un magistrale Beppe Fiorello veste i panni di Marco Giordano, personaggio ispirato a Roberto Mancini, colui che per primo scoperchiò il vaso di Pandora sulla vicenda dello smaltimento dei rifiuti tossici in Campania. LEGGI ANCHE => Judo, l’arte marziale per lottare contro la violenza: la vera storia de L’oro di Scampia La trama in breve di ‘Io non mi arrendo’ Marco Giordano con dei colleghi inizia a investigare sui terreni dismessi di proprietà dell’avvocato Geatano Russo che sono adibiti come discariche per rifiuti tossici. L’indagine si rivela complicata per via delle interferenze dello stesso russo e di tutti quelli coinvolti nel losco affare. Archiviato il caso, Marco conduce la sua vita, fin ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 maggio 2021) Rai 1 ripropone la miniserie televisiva ‘Io non mi‘, dove un magistrale Beppe Fiorello veste i panni di Marco Giordano, personaggio, colui che per primo scoperchiò il vaso di Pandora sulla vicenda dello smaltimento dei rifiuti tossici in Campania. LEGGI ANCHE => Judo, l’arte marziale per lottare contro la violenza: la vera storia de L’oro di Scampia La trama in breve di ‘Io non mi’ Marco Giordano con dei colleghi inizia a investigare sui terreni dismessi di proprietà dell’avvocato Geatano Russo che sono adibiti come discariche per rifiuti tossici. L’indagine si rivela complicata per viainterferenze dello stesso russo e di tutti quelli coinvolti nel losco affare. Archiviato il caso, Marco conduce la sua vita, fin ...

