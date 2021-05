Chi è Giorgio, l’ex fidanzato di Gaia Gozzi (Di sabato 15 maggio 2021) Va in onda oggi la finale di Amici: in prima serata su Canale 5 scopriremo chi sarà il vincitore del talent, che vede per protagonisti gli allievi della scuola di Maria de Filippi. Come sempre ci sono gli ospiti, e non poteva mancare la vincitrice della scorsa edizione. Scopriamo chi è l’ex fidanzato di Gaia Gozzi, Giorgio. Gaia attualmente è fidanzata con il produttore e musicista Daniele Dezi, vero nome di Orang3. Il produttore e la cantante stanno insieme da poco prima che lei entrasse nella scuola di Amici: è infatti comparso nel backstage. Ma prima di Daniele, Gaia Gozzi ha avuto un ex fidanzato con cui è stata insieme per quattro anni, Giorgio. La storia tra i due è finita tempo fa. Nonostante la giovane età ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Va in onda oggi la finale di Amici: in prima serata su Canale 5 scopriremo chi sarà il vincitore del talent, che vede per protagonisti gli allievi della scuola di Maria de Filippi. Come sempre ci sono gli ospiti, e non poteva mancare la vincitrice della scorsa edizione. Scopriamo chi èdiattualmente è fidanzata con il produttore e musicista Daniele Dezi, vero nome di Orang3. Il produttore e la cantante stanno insieme da poco prima che lei entrasse nella scuola di Amici: è infatti comparso nel backstage. Ma prima di Daniele,ha avuto un excon cui è stata insieme per quattro anni,. La storia tra i due è finita tempo fa. Nonostante la giovane età ...

