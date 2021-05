Amici 2021, finale in diretta – Un cantante e un ballerino si giocano la vittoria (Di sabato 15 maggio 2021) finale Amici 2021 E’ finita! Per Amici 2021 è tempo di finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio, fino alla proclamazione del vincitore. Amici 2021: la diretta minuto per minuto della finale 21.36: Maria De Filippi entra in studio e saluta i giornalisti in collegamento, tra cui il nostro Davide Maggio. Poi fa i complimenti ai professori “per la dedizione che avete avuto con i ragazzi”. Ingresso in studio anche per i tre giurati. “Siete stati una giuria perfetta perché non siete stati mai invadenti”, dice la conduttrice. 21.40: ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 maggio 2021)E’ finita! Perè tempo die qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio, fino alla proclamazione del vincitore.: laminuto per minuto della21.36: Maria De Filippi entra in studio e saluta i giornalisti in collegamento, tra cui il nostro Davide Maggio. Poi fa i complimenti ai professori “per la dedizione che avete avuto con i ragazzi”. Ingresso in studio anche per i tre giurati. “Siete stati una giuria perfetta perché non siete stati mai invadenti”, dice la conduttrice. 21.40: ...

