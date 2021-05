Vaccini, prenotazioni: problemi per l’Asl Taranto In tilt il sistema telematico (Di venerdì 14 maggio 2021) Da ieri il sistema telematico, nella gestione delle prenotazioni dei Vaccini in territorio Asl Taranto, dà rilevanti problemi. C’è chi dalle due di ieri pomeriggio non è riuscito ancora ad effettuare la prenotazione. Così stamattina la Regione Puglia ha opportunamente comunicato alla cittadinanza la situazione, in attesa di risolvere il problema. L'articolo Vaccini, prenotazioni: problemi per l’Asl Taranto <small class="subtitle">In tilt il sistema telematico</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Da ieri il, nella gestione delledeiin territorio Asl, dà rilevanti. C’è chi dalle due di ieri pomeriggio non è riuscito ancora ad effettuare la prenotazione. Così stamattina la Regione Puglia ha opportunamente comunicato alla cittadinanza la situazione, in attesa di risolvere il problema. L'articoloper Inil proviene da Noi Notizie..

