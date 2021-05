Salvini sul caso Gregoretti: "Silenzio assordante da sinistra" (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Raccontano che Matteo Salvini sia rimasto favorevolmente impressionato dall'sms ricevuto da Virginia Raggi. La sindaca di Roma gli ha inviato un breve testo ieri sera per manifestargli solidarietà per le minacce subite sui social in merito alle sue posizioni pro-Israele. Ma, nel giorno del non luogo a procedere per il caso Gregoretti deciso dal gup di Catania, il segretario leghista ha apprezzato in particolar modo la presa di posizione di Raggi (che in genere non risparmia da attacchi politici) perché è stata l'unica esponente della "sinistra" - categoria sotto la quale Salvini ormai accorpa gli alleati di governo di Pd, M5s e Leu - a chiamarlo in queste ore e ad "andare al di là delle polemiche". Il segretario leghista non andrà a processo per il caso ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Raccontano che Matteosia rimasto favorevolmente impressionato dall'sms ricevuto da Virginia Raggi. La sindaca di Roma gli ha inviato un breve testo ieri sera per manifestargli solidarietà per le minacce subite sui social in merito alle sue posizioni pro-Israele. Ma, nel giorno del non luogo a procedere per ildeciso dal gup di Catania, il segretario leghista ha apprezzato in particolar modo la presa di posizione di Raggi (che in genere non risparmia da attacchi politici) perché è stata l'unica esponente della "" - categoria sotto la qualeormai accorpa gli alleati di governo di Pd, M5s e Leu - a chiamarlo in queste ore e ad "andare al di là delle polemiche". Il segretario leghista non andrà a processo per il...

LegaSalvini : IL GIORNALE: ESPLODE IL DISSENSO TRA I SENATORI PD SUL DDL ZAN: 'HA RAGIONE #SALVINI, MA NON SI PUÒ DIRE' - LegaSalvini : 'HA RAGIONE SALVINI, MA NON SI PUÒ DIRE': PD NEL CAOS - robertosaviano : Si rassegnino Meloni e Salvini: sulle politiche migratorie oggi il governo è molto più a destra di loro. Il mio com… - ErnestoPascucci : RT @GiorgiaMeloni: Con la sentenza di non luogo a procedere sul caso #Gregoretti viene sancito che non c'è stato sequestro di persona e l'a… - Lunababaccetto : Salvini sul caso Gregoretti: 'Silenzio assordante da sinistra' -