Salute: storie di persone con sclerosi multipla oltre il Covid, al via campagna (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - La sclerosi multipla non deve impedire a chi ne è colpito di fare ciò che gli sta più a cuore, di realizzare i propri sogni e di raggiungere i propri obiettivi. Un monito che oggi, a un anno e mezzo dall'inizio della pandemia da Covid-19, è ancora più forte e deve spingere chi convive con la malattia a non arrendersi mai e a continuare il proprio percorso di cura. Questo il 'fil rouge' che lega le testimonianze al centro della campagna "Scacco Matto. storie audaci di persone con sclerosi multipla", realizzata da Novartis Italia in collaborazione con Aism – Associazione italiana sclerosi multipla e un team di esperti clinici. Racconti video che vogliono essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Lanon deve impedire a chi ne è colpito di fare ciò che gli sta più a cuore, di realizzare i propri sogni e di raggiungere i propri obiettivi. Un monito che oggi, a un anno e mezzo dall'inizio della pandemia da-19, è ancora più forte e deve spingere chi convive con la malattia a non arrendersi mai e a continuare il proprio percorso di cura. Questo il 'fil rouge' che lega le testimonianze al centro della"Scacco Matto.audaci dicon", realizzata da Novartis Italia in collaborazione con Aism – Associazione italianae un team di esperti clinici. Racconti video che vogliono essere ...

Advertising

LPincia : RT @LucaVettraino: Massa, la 23enne che ha ricevuto 4 dosi Pfizer non sta bene. La madre: «Valuteremo il risarcimento» - LucaVettraino : Massa, la 23enne che ha ricevuto 4 dosi Pfizer non sta bene. La madre: «Valuteremo il risarcimento» - pi2py : RT @ilmessaggeroit: #Massa, la 23enne che ha ricevuto 4 dosi #Pfizer non sta bene. La madre: «Valuteremo il risarcimento» - GUERRIERA110 : Massa, la 23enne che ha ricevuto 4 dosi Pfizer non sta bene. La madre: «Valuteremo il risarcimento» - gianfrancomusi2 : RT @ilmessaggeroit: #Massa, la 23enne che ha ricevuto 4 dosi #Pfizer non sta bene. La madre: «Valuteremo il risarcimento» -