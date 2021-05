ReiThera, il vaccino cieco (Di venerdì 14 maggio 2021) Esistono proverbi popolari che hanno una loro ragion d’essere nelle ripetute, quasi scientifiche, osservazioni di ciò che succede in certe condizioni. “La gatta frettolosa fece i gattini ciechi”, dice uno di questi. E dopo quello che sta succedendo con il caso ReiThera, potremmo parafrasare e dire che fa anche i vaccini ciechi. Su queste pagine, abbiamo più volte fatto osservare le anomalie con cui si è tardivamente, e quindi poi in tutta fretta, giunti a selezionare il progetto di sviluppo di un “vaccino italiano”, non solo puntando su un candidato già obsoleto rispetto a quanto disponibile sul mercato, ma soprattutto pretendendo di vendere una presunta efficacia e capacità produttiva per milioni di dosi senza uno straccio di articolo scientifico pubblicato – all’epoca in cui si decise senza dati di nessun tipo, se non delle slides mostrate fra ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) Esistono proverbi popolari che hanno una loro ragion d’essere nelle ripetute, quasi scientifiche, osservazioni di ciò che succede in certe condizioni. “La gatta frettolosa fece i gattini ciechi”, dice uno di questi. E dopo quello che sta succedendo con il caso, potremmo parafrasare e dire che fa anche i vaccini ciechi. Su queste pagine, abbiamo più volte fatto osservare le anomalie con cui si è tardivamente, e quindi poi in tutta fretta, giunti a selezionare il progetto di sviluppo di un “italiano”, non solo puntando su un candidato già obsoleto rispetto a quanto disponibile sul mercato, ma soprattutto pretendendo di vendere una presunta efficacia e capacità produttiva per milioni di dosi senza uno straccio di articolo scientifico pubblicato – all’epoca in cui si decise senza dati di nessun tipo, se non delle slides mostrate fra ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il vaccino italiano è rimasto senza fondi per la fase 3 - ilriformista : Il vaccino ‘italiano’ di ReiThera rischia di non vedere più la luce: per i magistrati contabili il contratto è ille… - repubblica : ?? Covid, la Corte dei Conti boccia il finanziamento a ReiThera: il vaccino italiano rischia lo stop - SchiroTheBabe : RT @jacopo_iacoboni: A gennaio Invitalia aveva promesso un cofinanziamento di 81 milioni per il vaccino Reithera. La Corte dei Conti ha blo… - Davide70405052 : RT @Open_gol: Rischia di fermarsi la sperimentazione del vaccino italiano Reithera -