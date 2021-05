Musica & Videogiochi | Caparezza e Abiura di me!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 14 maggio 2021) Inandremo a mettere in evidenza la forte relazione tra queste due forme d’arte, oggi è il caso diche ci guida in un viaggio intitolato:di me Libertà è partecipazione diceva Giorgio Gaber un bel po’ di anni fa in un suo testo, mettendo in relazione due elementi che, semanticamente potrebbero discostarsi ma che in realtà, se uniti, assumono un significato ancora più profondo. La partecipazione, la cooperazione, e dunque la collaborazione e l’incontro sono capaci di offrire nuove onde cromatiche a ciò che facciamo e amiamo. Vedere nell’altro una possibilità e un’opportunità sta alla base di un raffinato (ed è triste che vada considerato “raffinato”) concetto di civiltà. Quello che andremo a fare oggi, e magari anche con articoli a seguire, sarà evidenziare proprio quel rapporto ...