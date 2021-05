Maturità 2021, i sindacati spingono per confermare il protocollo di sicurezza dello scorso anno (Di venerdì 14 maggio 2021) E' in corso al ministero dell'Istruzione la trattativa con i sindacati sul protocollo di sicurezza per gli esami di terza media e la Maturità. A quanto apprende l'AGI, i sindacati del comparto scolastico stanno spingendo per mantenere le stesse misure di sicurezza adottate lo scorso anno, anche se potrebbe esserci qualche modifica richiesta da alcune sigle in particolare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) E' in corso al ministero dell'Istruzione la trattativa con isuldiper gli esami di terza media e la. A quanto apprende l'AGI, idel comparto scolastico stspingendo per mantenere le stesse misure diadottate lo, anche se potrebbe esserci qualche modifica richiesta da alcune sigle in particolare. L'articolo .

